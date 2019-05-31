Алтайские приставы составили портрет типичного должника по алиментам

Новости 31.05.2019 15:05 34

Специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю составили портрет злостного должника по алиментам, исходя из данных статистики. Средняя сумма задолженности по одному исполнительному производству о взыскании алиментов в регионе на сегодняшний день составляет порядка 209 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП, чаще всего не выплачивают алименты на содержание своих детей – мужчины (86%). Средний возраст должников 46 лет. Большинство из них трудоустроены и с их заработной платы взыскиваются алименты (69%). Причем 88 % алиментщиков работают в секторе малого бизнеса, 7 % у индивидуальных предпринимателей, 0,74% - служащие в войсковых частях РФ, 0,34% трудятся в муниципальных учреждениях, 31% должников – мужчин официально безработные и 2,78 % состоят на учете в центрах занятости населения.

Вторая категория злостных уклонистов от уплаты алиментов – женщины (13,3%). Как поясняют сотрудники службы, средний возраст должников среди женщин составляет 37 лет. Трудоустроены и получают постоянный доход из них только 37 %.

Отметим, каждый десятый алиментщик состоит во втором и последующих браках. Каждый 16 -й должник по алиментам имеет личное транспортное средство, у каждого 9-го есть свое недвижимое имущество.

Проводя мониторинг алтайских алиментщиков судебные приставы установили, что 80 % из должников имеют среднее образование и только у 12% - высшее.

Любопытно, анализируя характерные признаки типового портрета алиментщика по гороскопу, мы обнаружим интересный факт. По знаку зодиака будут преобладать тельцы, таких насчитывается 8,7 %, не намного меньше стрельцов - 8,2 %, однако меньше всего представителей зодиакального знака рыбы - 3,47%.