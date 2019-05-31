Сенатор Белоусов: «Работа в регионах - это знакомство с передовым опытом»

Новости 31.05.2019 14:40 37

В рамках реализации госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в Барнауле начал работу форум «Устойчивое развитие сельских территорий – потенциал развития Российской Федерации».

В этом масштабном мероприятии принимают участие более 25 представителей федеральных органов власти. Среди участников форума сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители правительства России, руководители соседних и ряда регионов из европейской части страны.

Как отметил зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов, этот форум имеет большое практическое значение. По его мнению, для Алтайского края, занимающего первое место в Российской Федерации по посевной площади зерновых и зернобобовых культур, почти половина населения которого проживает в сельской местности, вопросы форума особенно важны.

"В данном случае мои коллеги по комитету СФ имеют возможность пообщаться с нашими аграриями, уровень компетенции которых один самых высоких в стране, обменяться мнениями. Именно такие встречи и позволяют корректировать наше аграрное законодательство, таким образом, что бы законы наши не отставали от тех высочайших темпов развития, которые аграрная отрасль демонстрирует прошедшие несколько лет. Так же развитие сельских территорий невозможно представить без представителей сельской интеллигенции, тех, кто ежедневно и самоотверженно занимаются вопросами развития и поддержки сельского образования, оказания медицинской помощи в районах края, сохранения и развития культурного потенциала, развития физической культуры и спорта", - подчеркнул парламентарий.

Это масштабное совещание, включающее в себя как пленарную часть, так и знакомство участников форума с передовым опытом в ряде районов края, стало возможным после встречи председателя АКЗС Александра Романенко и председателя профильного комитета СФ Алексея Майорова.

Известно, что сухие цифры статистики, которой изобилуют рабочие кабинеты, не дадут полного представление о ситуации на местах и никогда не заменят ценности живого общения с теми, кто в ежедневном режиме решает эти вопросы в регионах, подытожил Сергей Белоусов.