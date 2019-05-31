В Бийске спасли ребенка, едва не выпавшего из окна многоэтажки

Новости 31.05.2019 13:35 63

В Бийске маленькая девочка чуть не упала из окна девятиэтажного дома. Соседи заметили, что ребенок в опасности и вызвали спасателей. Как сообщает «Бийский рабочий», ЧП произошло в микрорайоне Зеленый Клин 30 мая около 21:00. На глазах ошеломленных горожан девочка, которой было не более четырех лет, бросала из окна шестого этажа предметы и в какой-то момент почти сорвалась вниз.

Специалисты экстренной службы определили квартиру, в которой находился ребенок. На просьбу открыть дверь реакции изнутри не последовало. Спасатели вскрыли квартиру и увидели, что в квартире без присмотра родителей находились двое маленьких детей, в том числе грудной ребенок. В итоге удалось выяснить, что отец и мать ушли в гости. Полиция сразу же начала проверку по данному факту.

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В последнее время участились случаи ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей. Нынешней весной в этом же микрорайоне произошел другой резонансный инцидент. Малыш четырех-пяти лет самостоятельно вышел из дома, прихватив с собой собаку, добрался до остановки и сел в автобус.