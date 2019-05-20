Суд вынес решение по усадьбе Михайлова в Барнауле

Новости 31.05.2019 12:35 378

30 мая Центральный районный суд Барнаула вынес решение отказать в удовлетворении иска общественников к Алтайохранкультуре и прокуратуре в полном объеме. Речь шла о сохранении исторического здания усадьбы купца Михайлова. Данное решение означает, что дни бывшего памятника культуры сочтены.

"Пока была зачитана только резолютивная часть – в удовлетворении иска отказать, в чем состоит мотивировочная, мы пока не знаем и с нетерпением ждём её появления. Считаем, что судом были изучены не все обстоятельства дела. Поэтому данное решение, скорее всего, будем обжаловать в апелляционном порядке, в Алтайском краевом суде. В течении месяца у нас есть право на это, - рассказал представитель истца, руководитель организации "Гражданский патруль" Игорь Берг.

Напомним, правозащитники пытаются добиться приостановления сноса дореволюционной усадьбы купца Михайлова. На ее месте прокуратура края намерена построить новый ведомственный офис.

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Ранее исторический памятник по неизвестным обстоятельствам был исключен из перечня объектов культурного наследия, хотя его архитектурная и историческая ценность понятна каждому барнаульцу, утверждают защитники усадьбы Михайлова. Вернуть усадьбу в списки ОКН общественники просили Алтайохранкультуру, но чиновники потребовали доказательств ценности объекта, что в последующем и послужило основанием для судебных разбирательств.

К настоящему времени усадьба лишилась деревянного флигеля и части стены главного здания из красного кирпича. Сейчас рабочие продолжают разбор строения вручную.