«Рубцовскую модель» оплаты тепла перенимают другие города

Новости 31.05.2019 13:00 53

В Рубцовск приехала делегация из Волгоградской области. Гости из города Волжский решили познакомиться с опытом работы Сибирской генерирующей компании в переходе на новую модель теплоснабжения, чтобы внедрить ее у себя в городе.

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Волжский Виктор Сухоруков, управляющий «Волжские тепловые сети» (теплоэнергетическое подразделение НК «Лукойл») Михаил Кубанцев, а также технические и экономические специалисты компании и администрации города. Их интересовал широкий круг вопросов, касающихся как самого процесса перехода муниципалитета в ценовую зону, так и необходимых для этого условий.

«Переход на новый метод тарифообразования – «альтернативную котельную» позволил дать гарантию инвестору, в лице Сибирской генерирующей компании, в возврате вложенных средств в течение 12 лет. Взамен город получил модернизированную и надёжную систему теплоснабжени», - сказал Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска на рабочей встрече.

Специалисты СГК и администрации Рубцовска ответили на все вопросы, возникшие у администрации Волжского и руководства «Волжских тепловых сетей». После этого гости посетили Южную тепловую станцию и узнали о подробностях реализованного в рамках «альтернативной котельной» проекта.

«Когда мы узнали, что метод «альтернативной котельной» реализуется в городе Рубцовске, то приехали сюда познакомиться с этим опытом работы. То, что мы здесь увидели, показывает, что работа в ценовой зоне позволяет теплоснабжающей организации не только поддерживать состояние инфраструктуры, а серьезно ее модернизировать и повышать надежность, качественно снабжать людей теплом и горячей водой. Для нас энергетиков это самое главное. Я думаю, что этот опыт в большей степени будем перенимать для себя», - поделился Михаил Кубанцев, управляющий «Волжские тепловые сети».

В Волжском компания хочет увеличить объем ремонтной и инвестиционной программ на тепловых сетях. Для того, чтобы гарантировать возврат инвестиций в среднесрочной перспективе, энергетики и администрации планируют перевести муниципалитет в ценовую зону.

«Имевшиеся у нас вопросы находятся в стадии активного обсуждения. Очень много нового мы для себя почерпнули, рассмотрев опыт Рубцовска, на котором методика «альткотельной» была апробирована, применительно к нашему городу. Надеемся, что, используя метод новой модели рынка тепла сможем реализовать у себя многие технические вещи», - отметил Виктор Сухоруков, заместитель главы городского округа Волжский.

Инвестиционные вложения Сибирской генерирующей компании в Рубцовск за два года составили 2,1 млрд рублей. На эти средства было проведено техническое перевооружение системы теплоснабжения города и теплоисточника. На Южной тепловой станции было построено два новых котла мощностью по 30 Гкал/час для увеличения ее мощности до 327 Гкал/час, новая топливоподача, а также установлен турбогенератор, мощностью 6 МВт. Помимо этого, было построено и реконструировано порядка 20 км тепловых сетей.