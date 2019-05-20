Когда в Алтайском крае повысят родительскую плату за детсад?

Новости 31.05.2019 11:45 140

В Алтайском крае появилась информация о том, что в 2019 году будет увеличена родительская плата в детских садах. Вопрос активно обсуждают в дошкольных учреждениях. По сообщениям СМИ, ориентировочно плата якобы увеличится примерно на 40 %.

Как удалось выяснить «Политсибру», в краевое Министерство образования и науки обращений по теме повышения родительской платы не поступало.

«Сейчас в дошкольных учреждениях и органах МОУО проходят собрания с родительской общественностью, анкетирования и другие разъяснительные работы. И только с обоюдного согласия сторон каждый муниципалитет будет принимать решения – повышать или не повышать родительскую плату», - рассказали в ведомстве.

В Минобрнауки подчеркнули, что в последний раз в регионе сумма родительской платы повышалась в 2015 году. Установление размера родительской платы в дошкольных учреждениях относится к полномочиям органов местного самоуправления.

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Напомним, размер платы родителей определяется как сумма средней стоимости набора продуктов питания и сумма затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание на одного ребенка в день.

Основной задачей на сегодняшний день является полноценное и сбалансированное питание детей, от которого зависит здоровье подрастающего организма. Санитарные правила и нормы требуют сегодня иного подхода к организации питания в детских садах: необходима витаминизация, разнообразие, включение в рацион мясных, рыбных, кисломолочных и молочных продуктов, фруктов и овощей, - обратили внимание в министерстве.

В частности, в родительскую плату не включаются расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования.