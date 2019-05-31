Как алтайские спасатели боролись с «лесным пожаром» на границе с Казахстаном

Новости 31.05.2019 11:15 301

Масштабные пожарно-тактические учения России и Казахстана прошли в Алтайском крае на территории Степно-Михайловского лесничества, передает пресс-служба Минприроды. В мероприятии приняло участие более 120 человек.

В процессе тушения учебного трансграничного пожара было задействовано почти 50 единиц автомобильной, пожарной и инженерной техники, вертолет «Робинсон».

В алтайском лесу отрабатывали взаимодействие сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС края. Как это происходило, смотрите в фоторепортаже «Политсибру».

Как проходили учения

На первом этапе учений было отработано принятие управленческих решений по тушению трансграничного лесного пожара, алгоритм действий по защите населенного пункта, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесного пожара.

Мероприятия практического этапа прошли в обстановке, максимально приближенной к реальной. Согласно сценарию, участники совместной работы оперативно развернули профилактические работы по недопущению перехода огня на населенный пункт.

Спасатели провели оповещение населения близлежащих населенных пунктов об угрозе чрезвычайной ситуации, проведения эвакуационных мероприятий в пункты временного размещения.

В случае перехода огня через границу в тушении пожара задействуют силы и средства обеих стран, информация оперативно доводится до структур соседнего государства.

С Республикой Казахстан граничат три алтайских лесничества – Ключевское, Озеро-Кузнецовское и Степно-Михайловское. Это чистые сосняки, леса первого наивысшего класса природной пожарной опасности. В текущем году из 130 лесных пожаров на приграничные территории приходится семь случаев возгорания (6,8 га). Также зафиксирован переход пламени через границу с казахской стороны, пожар был оперативно локализован и не причинил значительного ущерба лесному фонду. По итогам пожароопасного сезона 2018 года – 31% всех лесных пожаров произошло именно в этих трех лесничествах.

По оценке начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова, задачи, поставленные перед личным составом ведомств двух государств, в ходе проведения учений выполнены в полном объеме. Взаимодействие подразделений ЧС налажено на высоком уровне.