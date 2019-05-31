«Дочка Сбербанка» подала в суд на барнаульского бизнесмена

Новости 31.05.2019 12:20 95

Компания «СБК стекло» (дочерняя структура Сбербанка) подала заявление в арбитражный суд, потребовав взыскать с предпринимателя Бориса Заякина 336,2 млн рублей, передает «Коммерсант».

Борис Заякин — собственник банкротящегося ООО «Мега-дом», владевшего ранее крупнейшим в Барнауле торгово-выставочным центром «Республика» с общей арендопригодной площадью 30 тыс. кв. м. Новым владельцем стала дочерняя структура Сбербанка — ООО «СБК Республика». Кроме того, Борис Заякин является контролирующим лицом ООО «Аксиома», а также совместно с братом - Алексеем Заякиным - руководил ООО «М2».

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Согласно заявлению «СБК стекло», Борис Заякин предоставил в залог банку товаров на общую сумму 165 млн рублей, однако впоследствии реализовал их, не уведомив кредитора. «СБК стекло» полагает, что из-за этого бизнесмен не вернул кредит, а ООО «Аксиома» обанкротилось.

Ранее «СБК стекло» уже судилось с Борисом Заякиным - в связи с приобретением банком ТВЦ «Республика». Компания обвинила менеджеров «Мега-Дома», признанного банкротом в декабре 2015 года, в уменьшении конкурсной массы компании на 44 млн рублей. А в мае 2016 года в отношении Бориса Заякина была введена процедура реализации имущества по заявлению Сбербанка из-за долга 812,9 млн рублей. Кроме того, «СБК стекло» обращалось в следственный комитет с просьбой привлечь Бориса и Алексея Заякиных (руководивших компанией «М2») к ответственности за неуплату налогов и сокрытие средств.