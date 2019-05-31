Россельхозбанк нарастил объем кредитов на сезонные работы на Алтае до 1,5 млрд рублей

Новости 31.05.2019 10:50 59

Объем выданных кредитов на проведение сезонных работ Алтайского регионального филиала Россельхозбанка к концу мая 2019 года превысил 1,5 млрд рублей. по программе льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей оформлено более 96% из выданных кредитов. В рамках льготного механизма кредитования аграриев Банк обеспечил финансовую поддержку 77 сельхозпредприятий региона.

Значительную финансовую поддержку в текущем году Россельхозбанк оказывает предприятиям малого и среднего бизнеса региона. Данной категории заемщиков предоставлено кредитов по льготной ставке на сумму более чем 1,01 млрд рублей.

«Кредитование сельхозтоваропроизводителей двух Алтаев является одной из основных задач Россельхозбанка в наших аграрных регионах. Клиенты Банка с каждым годом все активнее пользуются финансовой поддержкой Россельхозбанка, особенно в периоды сезонных работ, т.к. вовремя оказанная финансовая помощь дает им возможность своевременно и качественно провести посевную и уборочную, и в результате получить достойный урожай», - отмечает Владимир Богданов, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.