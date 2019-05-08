Единороссы раскритиковали реализацию реформы ТКО в Алтайском крае

Новости 31.05.2019 9:40 109

Эффективность «мусорной реформы» обсудили на заседании фракции «Единой России» в Алтайском краевом Законодательном Собрании. О ситуации в регионе отчитался министр строительства и ЖКХ Иван Гилёв.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР, напряжённая ситуация остается в Заринске и Бийске. Основная причина в том, что в крае всё ещё происходит смена форматов работы в области обращения с ТКО, и это вызывает определённые проблемы.

«В Заринске с праздничных дней ситуация более-менее наладилась, по Бийску работаем в горячем режиме совместно с регоператором и органами местного самоуправления. Надеемся, что эту тему сможем решить. Есть проблемы со Смоленским полигоном, который не принимает мусор из Бийска», - прокомментировал Гилев.

Отмечается, на данный момент в Алтайском крае 243 населённых пункта и более 1,7 млн (76% населения) охвачено реформой. Между тем, не охваченными реформой остаются почти 1400 населённых пунктов.

Руководитель фракции «Единой России» в АКЗС Сергей Приб усомнился в том, в Заринске ситуация находится под контролем и показал видео, записанные по его просьбе депутатами из Заринска. На кадрах более пяти точек в городе, на которых проблемы с вывозом ТКО видны невооружённым взглядом. Одно из них - городское кладбище, откуда мусор не вывозится вовсе. Руководитель фракции обратил внимание на то, что вместо восьми мусоровозов город обслуживает только две машины.

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Иван Гилёв объяснил это тем, что органы местного самоуправления этой территории не подписали с регоператором схему и график вывоза мусора. Также министр заявил, что по подобным нарушениям и неисполнению обязанностей нужно составлять акты, и только в таком случае на компанию можно воздействовать. Сергей Приб в свою очередь спросил Иван Гилёва, почему в таком случае с властями муниципалитета не проводились встречи и совещания. Руководитель фракции «Единой России» в АКЗС заявил, что инициирует такое выездное совещание в Заринске в ближайшее время.

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Также перед депутатами фракции «Единой России» выступил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. Он рассказал о ситуации с полигонами ТКО. Сейчас в регионе их функционирует 17, говорится на сайте ЕР.

Участники заседания резюмировали, что переходный период «мусорной реформы» в Алтайском крае сильно затянулся и необходимо систематизировать проблему.