«Комфортная городская среда»: центр Камня-на-Оби засеяли коноплей

Новости 31.05.2019 8:45 143

Вместо газонной травы в центре Камня-на-Оби посадили коноплю. Об этом сообщают «Каменские известия».

Плантация расположилась прямо возле памятника Ленину, почти под окнами местной администрации. Жители с большим интересом наблюдают за ростом всходов, которые никто выкашивать не торопится.

23 мая Камень-на-Оби посетил с визитом зампред комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству, координатора проекта «Единой России» в Алтайском крае «Формирование комфортной городской среды», Игорь Панарин, которому было обещано, что коноплю скосят.

«На благоустройство в рамках проекта «Городская среда» тратятся большие деньги. Только на общественные территории без малого 18 миллионов рублей за два года! И вместо того, чтобы получить повод для гордости, мы получаем такую «славу» на весь край и Россию», — сказал зампред.

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30 мая незаконную плантацию, наконец, скосили, однако Игорь Панарин вовсе не считает инцидент исчерпанным.

«Мы не намерены оставлять это просто так. Считаем, что виновный должен понести наказание. В целом ситуацию с халатностью властей отдельных муниципалитетов и подрядчиков при реализации программы мы будем выносить на совещание краевого уровня, которое пройдёт в ближайшие дни», – сообщил он.

Руководитель организации, занимавшейся устройством газона, сообщил краевым депутатам, что сеяли обычную газонную траву. Как там оказалась конопля, он объяснить не может.