Контрактник в Алтайском крае получил срок за управление автомобилем в нетрезвом виде

Новости 31.05.2019 8:15 145

Барнаульским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий по контракту в/ч 34667 рядовой Денис Носков. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Установлено, что ночью 24 января 2019 года в селе Алтайское Носков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «УАЗ-315195», после чего был остановлен сотрудниками полиции. В ходе освидетельствования обнаружено наличие этилового спирта, многократно превышающее допустимые значения.

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До этого военнослужащий дважды привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), а также имел судимость за совершение аналогичного преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, будучи лишен права управления транспортными средствами.

В итоге приговором суда Носкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отбыванием его в колонии-поселении и лишения права управления транспортными средствами на срок 2 года, сообщает военный следственный отдел СКР по Барнаульскому гарнизону.