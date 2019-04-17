«Единая Россия» определилась с новым руководителем фракции в Бийской гордуме

Новости 31.05.2019 7:40 164

Президиум регионального политсовета "Единой России" утвердил Константина Белого на должность руководителя фракции ЕР в Бийской думе. Он заменит на этом посту сложившего полномочия из-за декларационного кризиса Юрия Кудинова.

Как сообщает партийная пресс-служба, Кудинов оставил депутатское кресло еще в середине апреля. Известно, что представители фракции ЕР уже избрали новым руководителем депутатского объединения коллегу по фракции Константина Белого.

Два депутата Бийской гордумы добровольно сложат полномочия Новости 17.04.2019 17:50 Это произойдет в рамках апрельского заседания БГД 2070

Согласно уставу партии, его кандидатура была направлена на утверждение президиума. «Константин Валерьевич Белый долгое время возглавляет в городе дорожно-строительную организацию ООО «Дорожник». Как депутат, пользуется авторитетом у жителей Бийска. На встрече, которую я провел накануне, он подтвердил свое желание возглавить работу фракции в гордуме», - сообщил секретарь реготделения «Единой России» Александр Романенко.

В результате члены президиума единогласным решением утвердили Константина Белого новым руководителем фракции в БГД.

Любопытно, что Константин Белый ранее фигурировал в списке депутатов, к чьим декларациям за 2017 год высказывала свои претензии прокуратура.