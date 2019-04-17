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«Единая Россия» определилась с новым руководителем фракции в Бийской гордуме

Новости
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Президиум регионального политсовета "Единой России" утвердил Константина Белого на должность руководителя фракции ЕР в Бийской думе. Он заменит на этом посту сложившего полномочия из-за декларационного кризиса Юрия Кудинова. 

Как сообщает партийная пресс-служба, Кудинов оставил депутатское кресло еще в середине апреля. Известно, что представители фракции ЕР уже избрали новым руководителем депутатского объединения коллегу по фракции Константина Белого.

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Согласно уставу партии,  его кандидатура была направлена на утверждение президиума. «Константин Валерьевич Белый долгое время возглавляет в городе дорожно-строительную организацию ООО «Дорожник». Как депутат, пользуется авторитетом у жителей Бийска.  На встрече, которую я провел накануне, он подтвердил свое желание возглавить работу фракции в гордуме», - сообщил секретарь реготделения «Единой России» Александр Романенко.

В результате члены президиума единогласным решением утвердили Константина Белого новым руководителем фракции в БГД.

Любопытно, что Константин Белый ранее фигурировал в списке депутатов, к чьим декларациям за 2017 год высказывала свои претензии прокуратура.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: biwork.ru