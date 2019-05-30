Власти рассказали, как изменится барнаульский пляж в новом сезоне

Новости 30.05.2019 18:40 96

Администрация Барнаула в 2019 году решила увеличить зону отдыха на муниципальном пляже и обновить песок, сообщается на официальном сайте мэрии.

Данные меры начали реализовываться еще в прошлом году. Земснаряд намыл 30 куб. м песка и до пяти метров углубил акваторию пляжа. Эти действия предприняты не только в развлекательных целях, но также имеют и утилитарную функцию – подъем уровня пляжа позволит избежать его последующего затопления. Помимо самого пляжа, осенью был поднят уровень дороги, проложенной к острову Помазкин.

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Кроме того, в рамках благоустройства пляж будет оборудован новыми биотуалетами, душевыми кабинами и раздевалками, которые планируют завезти уже в эту субботу. Также в планах установка новой торговой палатки и контейнеров для мусора. Когда спадет вода, будет очищено дно в акватории пляжа. Будут сделаны необходимые бактериологические и химические анализы состава воды в скважине и песка.

Открытие пляжа намечено на 9-10 июня.

Не был обойден вниманием и вопрос безопасности отдыхающих. Подготовлены спасательные группы, опубликован список опасных для купания мест. Здесь будут установлены предупреждающие таблички, а для раздачи населению подготовлены 4 тысячи памяток о правилах безопасного поведения на воде.