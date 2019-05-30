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Парламент Кузбасса единогласно проголосовал за снижение мунфильтра

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Депутаты парламента Кемеровской области единогласно приняли поправки в закон о выборах губернатора, снизив муниципальный фильтр почти в полтора раза — с 8% до 5%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Глава избирательной комиссии Кузбасса Петр Батырев сообщил, что исправленный закон даст гражданам дополнительные гарантии осуществления их пассивного избирательного права и повысит конкуренцию. Председатель парламентского комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексей Зеленин тоже считает, что снижение количества необходимых подписей депутатов и руководителей муниципалитетов для выдвижения в губернаторы демократизирует выборный процесс.

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В 2017 об отмене мунфильтра уже просили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», обращавшиеся с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, на снижении мунфильтра до 5 % настаивала председатель ЦИК Элла Памфилова, которая в апреле обратилась к региональным властям и попросила снизить фильтр при помощи внесения поправок в местное законодательство.

До Кузбасса только Башкирия, а также Оренбургская, Курганская и Волгоградская области пошли ей навстречу. Администрация президента инициативу тоже поддержала, а в мае соответствующий законопроект был внесен в законодательное собрание Санкт-Петербурга.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: avoka.do