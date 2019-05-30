Торжественная закладка можжевеловой аллеи состоялась возле главного корпуса АГМУ

Новости 30.05.2019 19:05 103

Аллея под названием «Наше будущее» заложена в честь 65-летия университета и приурочена к дню защиты детей, поэтому посадкой деревьев занимались не только сами почетные профессора, но и их дети.

Также приняли участие члены ученого совета университета, ректората, преподаватели, сотрудники, а также их дети, внуки и даже правнуки. Так, например, профессора Юрия Высоцкого сопровождал внук и двое правнуков.

Открывая праздник, ректор АГМУ Игорь Салдан произнес вступительное слово:

«Сегодняшнее событие объединило представителей нескольких поколений – это и праздник детства, и встреча с нашими мудрыми учителями и наставниками. Мы продолжаем хорошую традицию, заложенную в октябре прошлого года, сохраняя память о наших учителях: в 2018 году мы посадили голубые ели в честь почетных профессоров вуза, а сегодня закладываем можжевеловую аллею «Наше будущее». Забегая вперед, отмечу, что в этом году, юбилейном для нашего вуза, Почетных профессоров станет больше, и в их честь мы откроем еще одну аллею. Благодарю наших Почетных профессоров, преподавателей, коллег, которые пришли сегодня на праздник вместе с детьми и поддержали хорошую традицию».

После ректора слово брали почетные профессора АГМУ Яков Шойхет и Валерий Брюханов, говорившие о связи поколений и университетских традициях, сбережение которых – это залог хорошего будущего для вуза.

Многодетные родители – лаборант управления информатизации АГМУ Анастасия Порошина и старший преподаватель кафедры физической культуры и здорового образа жизни Максим Терентьев поблагодарили организаторов мероприятия от лица сотрудников университета.

Почетные профессора – Яков Шойхет, Валерий Брюханов, Владимир Федоров, Юрий Высоцкий – и ректор вуза Игорь Салдан вместе с детьми полили молодые ели на аллее в честь Почетных профессоров, после чего приступили к закладке аллеи «Наше будущее». 10 саженцев, специально выращенных в Белокурихе с адаптацией к климату Сибири, посадили по обе стороны от центрального входа в главный корпус АГМУ.