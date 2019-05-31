Алтайские специалисты рассказали, что семечки таят в себе смертельную опасность

Новости 31.05.2019 9:10 329

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» отметили, что не стоит лишний раз увлекаться семечками. Оказывается, подсолнечник способен активно накапливать кадмий, «вытаскивая» этот тяжелый металл из почвы. Высокое содержание кадмия характерно для глинистых и песчаных земель.

Кроме того, он попадает в почву как техногенный загрязнитель благодаря выбросам металлургических предприятий, ТЭЦ, с сельскохозяйственными удобрениями: фосфатами и нитратами. Ведь внесение именно фосфатных удобрений и повышает урожайность подсолнечника.

Кадмий является одним из самых токсичных тяжелых металлов и относится ко 2-му классу опасности (высокоопасные вещества). Он способен накапливаться в организме человека, вызывая патологические изменения в организме. При этом, прежде всего, поражаются почки и нервная система. Позже начинаются серьезные проблемы с костями, так как металл вытесняет из организма кальций, магний, цинк и нарушает минерализацию костей, а также блокирует синтез витамина Д.

Накапливается кадмий в организме довольно быстро, а вот выводится крайне долго – от десяти до тридцати лет. С учетом того что металл практически не прерывно попадает в организм и с другими продуктами, жидкостями и даже воздухом, употреблять в пищу семечки, содержащие повышенное количество кадмия – это значит подвергать свой организм опасности.

Нельзя назвать семечки продуктом первой необходимости. Однако взяв в руки яркий, ароматный пакет семян оторваться от него уже практически не реально. Однако нужно знать меру. Примерное содержание кадмия в ста граммах семечек – 0,2 мг, а если учесть, что токсичный металл поступает к нам в организм и из других продуктов питания и через воздух, то цифра ежедневного потребления кадмия получается внушительной.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория определение кадмия и других металлов проводится методом атомно-абсорбционной спектрометрии и методом оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.