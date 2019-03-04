Фиаско или «Успех»: дольщики «Демидов парка» столкнулись с новой проблемой

Новости 30.05.2019 16:10 111

В Новоалтайске завершено строительство многострадального «Демидов парка». Дольщики, ожидающие свои квартиры более пяти лет, не успели выдохнуть, как снова столкнулись с трудностями. Речь идет об управляющей компании «Успех», которая незаконно зашла в квартал. Подробности сообщаются в сюжете «Толка».

Жильцы рассказали, что новость о том, что домом будет управлять именно эта компания, стала для них настоящим апофеозом. Они уверяют, что не подписывали договора. Такое мнение высказали как минимум 300 дольщиков, а это практически половина дома.

«Мы знаем, что некоторым дольщикам предлагали бюллетень по голосованию за управляющую компанию. Но в документе даже не стояла дата. И это подтвердили 20 человек, которые подписали бумаги, но обратили внимание, что даты не было. Мы требуем признать протокол голосования за УК «Успех» недействительным», - прокомментировала ситуацию владелица квартиры в «Демидов парке».

В свою очередь, председатель УК «Успех» подчеркнул, что в голосовании принимали участие больше 51% жильцов. В управляющей компании также отметили, что текущее содержание жилого дома в 13 рублей, что в среднем выше средних показателей тарифов, устроило дольщиков «Демидов парка».

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На сайте краевой Госинспекции ЖКХ никакой информации нет, там лишь значится дата, когда провели собрание и номер протокола, причем сам протокол отсутствует. Кстати, договора с управляющей компанией, лишь белый лист. Люди возмущены, что за их спиной кто-то привел на дом УК «Успех», в штате которой лишь три человека, без технической базы, да еще и от застройщика.

Жильцы единогласно выступают против этой управляющей компании от застройщика. Причина в том, что они бояться оказаться в аналогичной ситуации, которая произошла в ЖК «Облака», где жильцов не устраивают слишком завышенные платежи.

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Дело в том, что завышенные, по мнению жителей, платежи возникли после того, как группа компаний «Партнер» (один из застройщиков «Демидов парка») построил дом по адресу Октябрьская, 25а. Через некоторое время жильцы узнали, что пять человек создали ТСЖ, а потом и УК с одним и тем же человеком, который числится в директорах. А потом стали замечать, что сильно переплачивают за отопление и подогрев воды, примерно на 30-50 процентов.

Через пару недель дольщикам «Демидов парка» должны предъявить протокол собрания, «Политсибру» будет следить за развитием событий.