Фоторепортаж с последней весенней сессии АКЗС

Новости 30.05.2019 16:35 118

Сегодня прошла очередная сессия Алтайского Заксобрания. Депутаты рассмотрели 29 вопросов: внесли изменения в краевой бюджет, приняли решение о проведении довыборов по округу №2. Также в ходе заседания парламентарии заслушали отчеты о работе Счетной палаты края и реализации плана приватизации госимущества в 2018 году.

Помимо прочих вопросов, парламентарии приняли решение о проведении в сентябре дополнительных выборов депутата по одномандатному округу № 2. «Политсибру» ранее уже освещал это событие более подробно.

Отметим, что последняя перед продолжительными двухмесячными каникулами сессия АКЗС пройдет 26 июня, в среду. После этого народные избранники соберутся только в конце августа.