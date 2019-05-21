В двух сельсоветах Алтайского края состоятся дополнительные выборы депутатов

Новости 30.05.2019 15:40 119

2 июня состоятся дополнительные выборы депутатов в двух сельсоветах Алтайского края – Маралихинском и Карповском, оба относятся к Краснощековскому району.

Маралихинский сельсовет

Административный центр – село Маралиха с населением примерно 1700 человек. Также в сельсовет входит поселок Золотушка, в котором проживает 100 человек и село Куйбышево (с 2015 года), население которого составляет около 600 человек.

На должность депутатов здесь претендуют:

Владимир Медведев («Единая Россия») – местный житель, главный зоотехник колхоза им. Ленина;

Борис Чепурной (ЛДПР) – безработный уроженец села Михайловка, нынешнее место жительства – Барнаул.

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Карповский сельсовет

Административный центр – село Карпово Второе, в котором проживает приблизительно 1200 человек. Кроме Карпово Второго в состав сельсовета входят село Карпово Первое, с населением 100 человек и поселок Засурье с населением около 120 человек.

Кандидаты в депутаты:

Марина Ташлыкова («Единая Россия») – местная доярка;

Александр Влах (ЛДПР) – безработный уроженец п.Малиновский, Завьяловского района, нынешнее место жительства – Барнаул.

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Как видим, в Алтайском крае на уровне небольших сельсоветов по-прежнему не проявляют активности ни КПРФ, ни «Справедливая Россия».