В двух сельсоветах Алтайского края состоятся дополнительные выборы депутатов

2 июня состоятся дополнительные выборы депутатов в двух сельсоветах Алтайского края – Маралихинском и Карповском, оба относятся к Краснощековскому району.
Маралихинский сельсовет
Административный центр – село Маралиха с населением примерно 1700 человек. Также в сельсовет входит поселок Золотушка, в котором проживает 100 человек и село Куйбышево (с 2015 года), население которого составляет около 600 человек.
На должность депутатов здесь претендуют:
26 мая пройдут досрочные выборы глав в двух сельсоветах Алейского района: Безголосовском и Урюпинском
Карповский сельсовет
Административный центр – село Карпово Второе, в котором проживает приблизительно 1200 человек. Кроме Карпово Второго в состав сельсовета входят село Карпово Первое, с населением 100 человек и поселок Засурье с населением около 120 человек.
Кандидаты в депутаты:
Явка при голосовании превысила 50%
Как видим, в Алтайском крае на уровне небольших сельсоветов по-прежнему не проявляют активности ни КПРФ, ни «Справедливая Россия».