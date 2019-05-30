Сенатор Белоусов провел заседание комиссии по аграрной политике

Новости 30.05.2019 14:50 106

30 мая в Санкт-Петербурге прошло заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии под председательством сенатора Сергея Белоусова.

Как сообщил Сергей Белоусов, в работе Комиссии приняли участие представители парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Парламентарий добавил, что стремительно растущая интеграция стран-участников СНГ, требует координации законодательства стран в тех отраслях, сотрудничество в которых развивается наиболее быстро.

«Заседания Комиссии всегда проходят по насыщенной повестке. Сегодня были рассмотрены ряд законов, которые были направлены на доработку на предыдущем заседании это такие законы как «Об оценке экологического ущерба», «Об экологическом туризме», ряд других. Поскольку прежние замечания были устранены, доработанные проекты были одобрены Комиссией и рекомендованы к принятию на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ», - рассказал Сергей Белоусов.

Также был рассмотрен проект модельного закона «Об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам».

«Всем понятно, что безопасные маршруты транспортировки нефти на мировые рынки играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности, государств-участников СНГ. Но так же необходимо всесторонне оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности по транспортировке нефтепродуктов, как представляющей потенциальную угрозу для окружающей природной среды каждой из стран», - заявил сенатор.

Этот проект вызвал особую дискуссию при обсуждении. Но парламентарии всех стран участников понимают необходимость унификации требований и гармонизации законодательства в сфере экологической безопасности системы нефтепроводов. Спорные моменты были обсуждены и приняты членами Комиссии.