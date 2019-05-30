Алтайские эсеры выяснили, что школьные тетради должны быть бесплатными

Новости 30.05.2019 14:25 104

Министр образования Алтайского края Максим Костенко в ответ на запрос депутата Госдумы РФ, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева подтвердил, что если школа включила в перечень необходимых для реализации общеобразовательных программ рабочие тетради, то она обязана их выдать обучающимся бесплатно.

Комплект рабочих тетрадей на одного ученика обходится примерно в полторы тысячи рублей, однако в сети все чаще обсуждается вопрос о том, правомерно ли возлагать на родителей эти затраты. Родители Ключевской СОШ обратились с этим вопросом в Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева и попросили его расставить точки над «i».

По словам родителей, директор школы по телефону сообщила им, что

«Прописи должны приобрести родители для более качественного образования своих детей, так как прописи являются расходным материалом».

Однако, краевое Минобрнауки считает иначе:

«Решение о приобретении рабочих тетрадей принимается общеобразовательной организацией исходя из целесообразности и эффективности использования их в учебном процессе. Таким образом, если общеобразовательная организация включила в перечень необходимых для реализации общеобразовательных программ рабочие тетради, то она обязана их выдать обучающимся бесплатно», – такой ответ был получен Терентьевым в ответ на депутатский запрос.

В Ключевской СОШ рабочие тетради не были включены в программу и, соответственно, педагоги должны были использовать иные методики обучения – без использования этих тетрадей.