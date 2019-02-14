«Хорошая новость»: министр культуры Алтайского края - об отмене возрастного ценза на произведения искусства

Новости 30.05.2019 12:45 231

В Госдуму внесен законопроект о снятии возрастной маркировки с произведений искусства, в том числе литературы и кинематографа. Документ опубликован на официальном государственном портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

Корреспондент «Политсибру» обратился за комментарием к министру культуры Алтайского края Елене Безруковой, поинтересовавшись ее отношением к данной инициативе.

«Это, скорее, хорошая новость. Все мы понимаем, что для разных возрастов существуют разные произведения и этот факт иногда должен отмечаться и подчеркиваться. Беда в том, что закон, регулирующий этот процесс, получился несколько сырым – в нем попросту отсутствуют четкие критерии, поэтому решения о маркировке продукции принимаются с высокой долей субъективности. Полагаю, дальнейшее совершенствование этого механизма продолжится, вопрос лишь в том, в каком формате оно будет воплощено», – поделилась своим мнением алтайский министр.

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Законопроект призван навести порядок в области маркировки информационной продукции, где сейчас сложилась парадоксальная ситуация с запретами для детей детских произведений и прочими курьезами.

«В последнее время участились случаи неоднозначного и абсурдного правоприменения норм Федерального закона № 436-Ф3. Формальное, механистическое следование букве закона № 436-Ф3 вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции «18+», то есть запрещенной для детей <…> произведения литературы, киноискусства, театральные постановки, музыкальные произведения попали в разряд «информационной продукции». В связи с этим общими положениями закона № 436 регулируется и оборот шедевров Льва Толстого, и продажа «Экспресс-газеты», и показ кинофильмов Тарковского, и сайт знакомств в интернете <…> Искусственно ограничивать доступ детей к культурным ценностям и культурным благам, к произведениям литературы и искусства, произведениям кинематографа, посещению музеев, выставок - недопустимо», – гласит пояснительная записка к законопроекту.

К выводу о необходимости совершенствования существующих нормативов эксперты пришли еще осенью прошлого года – тогда была сформирована рабочая группа при комитете по культуре. А в декабре прошел круглый стол, на котором присутствовали представители музеев, библиотек, театров, писатели, книгоиздатели, представители отечественной киноиндустрии, психологи, школьные педагоги и педагоги высших учебных заведений. По его итогам и была подготовлена законодательная инициатива.

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28 мая законопроект направлен в комитет Госдумы по культуре, 29 мая к инициативе присоединилось еще 12 депутатов.

Если вкратце, то проект нового закона предполагает:

Не распространять действие 436-Ф3 на случаи использования произведений литературы и искусства.

Наделить правительство Российской Федерации полномочием по определению критериев отнесения информационной продукции к имеющей значительную культурную ценность для общества.

Распространять без знака информационной продукции книги, рекомендуемые школьникам в соответствии с законодательством об образовании.

Разрешить показ фильмов, осуществляемый без прокатного удостоверения, а также фильмов, созданных до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы Российской Федерации.

Ограничить ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

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При этом, определенные исключения и запреты также предусматриваются, однако в завершении пояснительной записки депутаты все же надеются, что на этот раз обойдется без откровенных ляпов.