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Алтайский СПИД-центр провел видеолекторий для сирот в Рубцовске

Новости
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Специалисты алтайского СПИД-центра провели 28 мая информационно-обучающее мероприятие в КГБУ «Куйбышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в Рубцовске. Всего в мероприятии приняли участие 20 человек.

В ходе видеолектория по профилактике ВИЧ-инфекции «Береги себя!»,  подростки старшей возрастной группы  познакомились с информацией о Международном движении против СПИДа, памятных датах, историей создания красной ленточки – символа борьбы с ВИЧ-инфекцией, базовой информацией о заболевании. Теоретическая часть была подкреплена обучающими фильмами и видеороликами по профилактике ВИЧ-инфекции.

Со специалистом, в неформальной обстановке проведено обсуждение трудных вопросов, касающихся риска инфицирования ВИЧ, мер защиты в зависимости от ситуации. Кроме этого, участников интересовала тема жизни с ВИЧ, возможностях и доступности антиретровирусной терапии.   

 

Автор: Политсиб.ру