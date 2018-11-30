«На Родину». Барнаульский планетарий поменяет свою прописку

Барнаульский планетарий должен покинуть здание, где размещался почти 70 лет. Теперь его новым домом станет бывший кинотеатр «Родина», переезд запланирован на лето 2019 года. Об этом «АиФ-Алтай» ранее заявляли директор планетария Павел Ягодкин и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
По словам Елены Безруковой, планетарий переедет без возможности реконструкции и перепланировки новой площадки. Произойдет это, как только будет достроен новый дом театра на улице Пушкина.
В марте помещения передадут РПЦ, а новое пристанище учреждение может обрести только к концу 2019 года. Наиболее вероятный вариант – это бывш
Вероятно, планетарию придется отменить программу вечерней астрономии из-за освещения в центральной части города. Кроме того, кинотеатр является памятником архитектуры, его перестройка и перепланировка запрещена по закону. Лучшим вариантом для планетария была бы постройка нового помещения, где учитывалась бы специфика его работы, но на эти цели необходимо немало средств.
Напомним, резонансная история тянется с прошлого года. Администрация города долгое время готовила документы по передаче здания Кресто-Воздвиженского храма, в котором располагается планетарий, в собственность РПЦ.
В пошлом году суд Барнаула вынес приговор директору планетария Павлу Ягодкину и его заместителю Галине Шкловской по делу о нарушении авторских прав при демонстрации полнокупольных фильмов без заключения лицензионных соглашений. Ущерб оценили в 8 млн рублей. В итоге они были признаны виновными и получили наказание в виде условных сроков. Штрафов на обвиняемых не налагали.
Руководство планетария все же намерено и дальше отстаивать свои права
Согласно последней информации, в феврале 2019 года администрация Барнаула перезаключила контракт с директором Барнаульского планетария.
Власти Барнаула перезаключили контракт с директором барнаульского планетария Павлом Ягодкиным