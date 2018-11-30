«На Родину». Барнаульский планетарий поменяет свою прописку

Новости 30.05.2019 11:35 116

Барнаульский планетарий должен покинуть здание, где размещался почти 70 лет. Теперь его новым домом станет бывший кинотеатр «Родина», переезд запланирован на лето 2019 года. Об этом «АиФ-Алтай» ранее заявляли директор планетария Павел Ягодкин и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

По словам Елены Безруковой, планетарий переедет без возможности реконструкции и перепланировки новой площадки. Произойдет это, как только будет достроен новый дом театра на улице Пушкина.

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Вероятно, планетарию придется отменить программу вечерней астрономии из-за освещения в центральной части города. Кроме того, кинотеатр является памятником архитектуры, его перестройка и перепланировка запрещена по закону. Лучшим вариантом для планетария была бы постройка нового помещения, где учитывалась бы специфика его работы, но на эти цели необходимо немало средств.

Напомним, резонансная история тянется с прошлого года. Администрация города долгое время готовила документы по передаче здания Кресто-Воздвиженского храма, в котором располагается планетарий, в собственность РПЦ.

В пошлом году суд Барнаула вынес приговор директору планетария Павлу Ягодкину и его заместителю Галине Шкловской по делу о нарушении авторских прав при демонстрации полнокупольных фильмов без заключения лицензионных соглашений. Ущерб оценили в 8 млн рублей. В итоге они были признаны виновными и получили наказание в виде условных сроков. Штрафов на обвиняемых не налагали.

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Согласно последней информации, в феврале 2019 года администрация Барнаула перезаключила контракт с директором Барнаульского планетария.

Здание храма является памятником истории и архитектуры постройки 1857 года. Еще в 2006 году администрация Барнаула обещала вернуть храм Русской Православной Церкви к 2009 году, когда планировалось закончить строительство здания, в которое мог бы переехать планетарий, но этого не случилось, пишет сайт Алтайской митрополии. Планетарий в здании располагается с 1950 года.