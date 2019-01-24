«Ни субъективного фактора, ни политических моментов»: алтайский чиновник о «декларационном кризисе»

Новости 30.05.2019 10:55 267

В последнее время множество муниципальных депутатов в Алтайском крае оказались уличены в предоставлении неполных или неверных сведений о своих доходах. Ситуацию прокомментировал начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

Он указал, что обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также членов своей семьи, возложена на глав и депутатов органов местного самоуправления края в связи с изменениями федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции.

В 2018 году соответствующие сведения представили 7430 указанных лиц (общее количество справок с учетом членов семьи – 17958).

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Проводить анализ и проверку достоверности и полноты представленных сведений уполномочен департамент, возглавляемый в настоящий момент Владимиром Тарасовым. Также за исполнением требований антикоррупционного законодательства осуществляется прокурорский надзор. Порядок всех этих проверок определен законом Алтайского края «О противодействии коррупции».

«Для принятия решения о проведении проверки сведений о доходах депутата является достаточная информация, представленная в письменном виде Губернатору Алтайского края, например, правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами местного самоуправления, а также органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Обеспечение исполнения законодательства осуществляется в тесном взаимодействии всех субъектов антикоррупционной деятельности», – пояснил Тарасов.

В 2018 году депутатов, не подавших сведения о доходах, насчитывалось 221. Прокуратура Алтайского края вынесла представления о досрочном прекращении их полномочий.

На вопрос, проводились ли департаментом проверки в отношении депутатов Барнаульской городской Думы и Думы города Бийска, Владимир Тарасов ответил,что бийских депутатов действительно проверяли, а вот их барнаульских коллег – нет.

«Как я уже обозначил, основанием для проведения проверки является достаточная информация в письменном виде. Такая информация поступила от прокурора города Бийска, где были указаны выявленные нарушения 17 депутатами. Соответственно, Губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко в установленном порядке были приняты решения о проведении проверок в отношении всех 17 депутатов. Оснований же для принятия губернатором края решения о проведении проверок в отношении депутатов Барнаульской городской Думы не было», – сообщил глава департамента.

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Тарасов подчеркнул, что проверки – это текущая системная деятельность в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

«Не стоит говорить о каком-то пристальном внимании к отдельным депутатам. В этой деятельности нет ни субъективного фактора, ни политических моментов», – пояснил он.

Рассказал руководитель департамента и о выявленных нарушениях.

«По результатам проведенных проверок можно сказать, что депутатами не указывались или представлялись недостоверные сведения о доходах - по основному месту работы, по предыдущему месту работы, от вкладов в банках и иных кредитных организациях», сказал Владимир Тарасов.

В том числе, не были указаны пособия по временной нетрудоспособности, доходы от реализации транспортных средств, имущество, находящееся в собственности. Некоторые депутаты указали недостоверную площадь объектов недвижимости. Много вопросов возникало по действующим счетам, открытым на лиц, в отношении которых представляются сведения, и не указанным в справке о доходах. Не указывались также сведения об участии некоторых депутатов в качестве учредителя или соучредителя в коммерческих организациях, об имеющихся долях в уставных капиталах коммерческих организаций.

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В ходе проверки некоторые депутаты говорили о том, что непреднамеренно ошибались при заполнении деклараций.

«Неуказание недвижимого имущества, находящегося в собственности, дохода от продажи автомашины, заработной платы по предыдущему месту работы либо иные сведений, которыми депутат владел, говорит о заведомости. В данном случае им не приняты меры для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей. Если он какие-то сведения точно не помнит, ему было необходимо просто посмотреть первичные документы во избежание нарушения закона. Отсутствие корыстной заинтересованности в этом, иные факторы, свидетельствующие об отсутствии негативных последствий, правового значения не имеют», – отреагировал на возражения депутатов Тарасов.

В настоящий момент все 17 проверок завершены. У каждого проверяемого депутата выявлены нарушения в части представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе. Однако, объем установленных нарушений у всех разный. Например, один из депутатов не представил сведения о доходе супруги в виде пособия по временной нетрудоспособности в размере чуть более 14 тыс., а также доходе от вклада в банке в размере 30 копеек и кредитном счете. Подобные незначительные нарушения установлены у 12 из 17 депутатов.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 09.01.2019 № 1-П конституционные требования справедливости и соразмерности предопределяют, по общему правилу, необходимость дифференциации юридической ответственности в зависимости от существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при выборе той или иной меры государственного принуждения.

В этой связи губернатором Алтайского края принято решение не применять меры юридической ответственности в виде досрочного прекращения полномочий.

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Вместе с тем некоторые депутаты не отразили более 15 действующих счетов, не указали от 8 до 14 объектов недвижимого имущества (земельные участки, жилые помещения, транспортные средства, нежилые помещения), находящегося в собственности у них и супругов. Являясь учредителями или соучредителями в 5 или 10 коммерческих организациях, имея доли в уставных капиталах этих организаций, депутаты не отразили данные сведения в справках. В ходе проведения проверок депутаты Круглов, Кудинов, Тиуков, Казаков досрочно сложили полномочия по собственному желанию.

«Полагаю, что решающее влияние на принятие решений оказали результаты проделанной работы. Соответственно применить меру ответственности в виде принудительного досрочного прекращения их полномочий уже не представляется возможным», – так прокомментировал действия депутатов Владимир Тарасов.

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В заключение Владимир Тарасов отметил, что все антикоррупционные проверки, проведенные его департаментом, в том числе в отношении депутатов, являются инструментом противодействия коррупции, обеспечением исполнения закона.

«Проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, освещение в средствах массовой информации о досрочном сложении полномочий депутатами по их результатам является также стимулом для них более серьезно и ответственно относиться к заполнению справок о доходах. Повышение ответственности за представление указанных сведений мы уже видим сейчас, по завершению декларационной кампании 2019 года», – подытожил глава департамента.