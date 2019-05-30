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В Алтайском крае обнаружен «черный кредитор»

Новости
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Специалисты Сибирского ГУ Банка России по итогам I квартала 2019 года выявили в регионах Сибирского федерального округа, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае 33 организации, которые незаконно выдавали потребительские займы населению. Из них один «нелегал» обнаружен в Алтайском крае.

«Две трети черных кредиторов организовали нелегальную выдачу займов населению с привлечение средств материнского капитала, в том числе такую деятельность осуществлял один нелегальный кредитор в Алтайском крае, который и был выявлен», - говорится в сообщении Сибирского ГУ Банка России.

Выяснилось, что каждый четвертый нелегал незаконно использовал в названии словосочетания «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания». Эти компании были исключены из государственного реестра МФО, однако не изменили свое наименование, тем самым вводили в заблуждение потенциальных клиентов.

Важно отметить, что в этом году эксперты выявили новую незаконную схему в действиях черных кредиторов. Организации-нелегалы под видом финансовой аренды транспортных средств выдавали клиентам потребительские займы. Нарушения были зафиксированы в Новосибирской области и Красноярском крае.

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«В таких случаях черные кредиторы заключали с клиентами два договора: купли-продажи транспортного средства и финансовой аренды. Заемщик получал от организации деньги, продолжая пользоваться своим автомобилем. Обращаясь к черным кредиторам, клиенты рискуют не только переплатить по займу из-за завышенных процентов, но и лишиться своего имущества», – отметил Андрей Шепелев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России.

Информация о действиях нелегальных кредиторов направлена в правоохранительные органы. Также эксперты выявили четыре организации с признаками финансовой пирамиды. Возбуждено несколько уголовных дел, проверка организаций продолжается.

Автор: Политсиб.ру