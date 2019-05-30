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Для спасения «Алтайского моторного завода» могут привлечь иностранных инвесторов

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 мая встретился с председателем правления машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым.

Как сообщает пресс-служба главы региона, стороны выразили озабоченность текущим положением дел на «Алтайском моторном заводе». Кроме того, речь шла о судьбе трудового коллектива в связи с работой конкурсного управляющего.

По итогам совещания принято решение проработать все возможные варианты сохранения производственной площадки моторного завода как машиностроительного предприятия.

«Губернатор поручил министру промышленности и энергетики Алтайского края Александру Климину оказать владельцам моторного завода необходимую помощь в решении задач по сохранению производственной деятельности», - говорится в сообщении краевого правительства.

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На данный момент изучаются перспективные инвестиционные планы,  которые связаны с производством новых видов продукции, ведутся переговоры с потенциальными партнерами для размещения заказов на Алтайском моторном заводе.  

В  качестве одного из способов спасения предприятия рассматривается его сотрудничество с иностранными инвесторами предприятия по выпуску двигателей, а также возможности производства оборудования для газомоторного топлива.

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Автор: Политсиб.ру