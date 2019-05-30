Более 22 тысяч зарплатных карт эмитировано в алтайском филиале РСХБ

Новости 30.05.2019 13:05 91

По состоянию на 28 апреля 2019 года Алтайский филиал эмитировал свыше 22912 тысяч зарплатных карт. Только в текущем году держателями пластикового продукта стали более 4 674 сотрудников предприятий и организаций Алтайского края и Республики Алтай. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 41%.

В текущем году работа по продвижению зарплатных проектов продолжается. Среди новых партнёров, пришедших в банк на обслуживание в 2019 году - Алтайский Государственный Аграрный Университет, ФГБОУ ДПО АИПКРиСАК, ФГБУ «САС Алейская», ФГБУ «САС Кулундинская», ФГБУ «САС Бийская», ФФГБУ «Россельхозцентр по Республике Алтай», МУП «ЯТЭК», ФГБУ «Госсорткомиссия», ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Алтайская МИС».

Общий объем средств, зачисленных на зарплатные карты в 2018 г. - 1 кв. 2019 года, составил 3,4 млрд. рублей.

«На сегодняшний день участниками зарплатного проекта являются 566 организаций Алтайского края и Республики Алтай. Наш филиал активно продвигает зарплатное обслуживание в регионах. Благодаря работе отдела по развитию корпоративного канала продаж показатели данного направления регулярно растут», - отметил директор Алтайского филиала Владимир Богданов.

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