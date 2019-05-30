«Золото Курьи» приобретено кемеровской компанией

Новости 30.05.2019 8:45 86

Алтайскую компанию «Золото Курьи» приобрело ООО «Прииск» – дочерняя компания ОАО «Сусуманзолото», зарегистрированного в Кемеровской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя «Прииска» Ильи Чернецова. Сумма сделки не называется.

3 июня на базе «Золота Курьи» планируется запуск фабрики по переработке золотоносной руды.

«С понедельника запускаем фабрику. Предварительно 75 тыс. тонн руды найдено, сейчас их переработаем, выход получится где-то 50-60 кг золота. Этот объем мы планируем получить в течение трех летних месяцев», – сообщил Чернецов.

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В данный момент «Золото Курьи» проходит процедуру банкротства, на 10 июня назначено заседание Арбитражного суда Алтайского края. Счета предприятия арестованы, имеются долги перед сотрудниками и кредиторами. Илья Чернецов пояснил, что запуск фабрики позволит сформировать стабильный денежный поток и начать выплаты.

«Счета «Золота Курьи» пока арестованы. Поступившие денежные средства будут распределяться судебными приставами. В первую очередь погасим долги по зарплате, а потом соберемся с кредиторами для урегулирования дела о банкротстве», - рассказал Чернецов, отметив, что с кредиторами будут заключены мировые соглашения.

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В 2014 году «Золото Курьи» остановило свою деятельность из-за нерентабельности. В 2016 году его приобрела московская компания «Омчак». В 2017 году «Золото Курьи» оказалось на грани банкротства, однако удержалось на плаву, в том числе, сумело погасить задолженность перед сотрудниками в размере 7,5 млн рублей.