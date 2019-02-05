Лучше черный экран. Жители Алтайского края неохотно переключаются на «цифру»

Новости 30.05.2019 8:15 125

В Алтайском крае не будет «четвертой волны перехода» на цифровое телевидение. 3 июня регион полностью отключат от аналогового ТВ. Об этом рассказал министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов в АКЗС в рамках Правительственного часа.

По словам главы минсвязи, в нашем крае построена вся необходимая инфраструктура, в том числе 200 передающих станций российской телевизионной и радиовещательной сети.

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«Двадцать цифровых каналов уже транслируются с 25 декабря 2018 года. Все они находятся на стадии подключения либо уже подключились», - отметил Евгений Зрюмов. Он также подчеркнул, что вещание регионального телеканала «Катунь 24» не прекратится с отключением аналогового вещания и будет доступно на телеканале «ОТР» в утреннее и вечернее время.

Говоря об острых проблемах на сегодняшний день, Зрюмов обратил внимание на то, что около 53 тысяч человек, проживающих в 248 населенных пунктах, не имеют возможности принимать сигнал цифрового ТВ.

Так, 20 558 домохозяйств из 21 637, расположенных в этих поселениях, уже подключены к спутниковому телевидению. По оставшимся 1079 домохозяйствам органы местного самоуправления ведут работу. Актуализация этих сведений производится ежедневно. Вопросы подключения оперативно решаются напрямую с операторами спутникового телевидения.

Напомним, социально незащищенным гражданам на всей территории края предоставляется стопроцентная компенсация стоимости спутникового оборудования (4, 5 тыс. рублей) и цифровой приставки стандарта DVB-Т2 для приема бесплатного цифрового телевидения (до 1 тыс. рублей).

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Отметим, такая поддержка в приобретении спутникового оборудования и приставок была оказана 760 гражданам и семьям Алтайского края на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. На вопрос председателя АКЗС Александра Романенко почему на эти цели не было задействовано больше из предусмотренных бюджетом 7,6 миллионов рублей, министр посетовал на низкую активность земляков.

«Многие не верят, что в понедельник, включив телевизор, они увидят черный экран и два контактных телефона. А некоторые говорят прямо: «Подключимся, когда отключат «цифру»!»- сообщил глава минсвязи.

Евгений Зрюмов подчеркнул, что министерство предусмотрело запас цифровых приставок. Оперативно подключить и бесплатно настроить их жителям края помогут волонтеры, которые прошли специальное обучение.