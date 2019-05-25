Дожди и град со шквалистым ветром ожидаются в Алтайском крае в ближайшие сутки

Новости 29.05.2019 19:00 134

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Алтайском крае ожидается переменная облачность, ночью в северо-западных районах небольшой, умеренный дождь, гроза, днём на большей части территории края небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град.

Ветер южный с переходом днём на западный, днём 8-13 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Пожароопасность 4 класса, местами 1-3 класса. В Кулундинском, Ключевском, Волчихинском районах и Славгороде - 5 класс пожароопасности, сообщает региональное ГУ МЧС. По-прежнему сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Родинском, Солонешенском и Табунском районах.

Алтайские спасатели предупреждают о высокой пожароопасности и штормовом ветре Новости 25.05.2019 14:24 С 25 по 26 мая в крае ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый сильный ветер до 23 м/с 430

Температура ночью составит +9,+14°С, днем +21,+26°С, местами в южных районах до +31°С.

В Барнауле ожидается переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня дождь, временами сильный, гроза, местами град. Ветер южный с переходом днём на западный, ночью 3-8 м/с, днём 8-13 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +12,+14°С, днем +24,+26°С.

Спасатели в связи с ожидающейся непогодой находятся в режиме повышенной готовности, готовы к ликвидации возможных последствий, оказанию помощи.