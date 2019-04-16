Судебные приставы подозреваются в совершении служебного подлога на Алтае

Новости 29.05.2019 18:30 140

В отношении двух судебных приставов по Майминскому и Чойскому районам УФССП по Республике Алтай возбуждено 2 уголовных дела. Речь идет о служебном подлоге, передает пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, в 2018 году судебные приставы, достоверно зная, что средства от должников по находящимся у них исполнительным производствам в пользу взыскателей не поступали и в материалах отсутствуют документы о погашении долга, вынесли не менее 262 постановлений об окончании исполнительных производств. В официальные документы были внесены заведомо ложные сведения.

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Таким образом речь идет о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности).

Расследование уголовного дела продолжается.