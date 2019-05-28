В Алтайском крае остро стоит вопрос о том, нужно ли продлевать время продажи алкоголя в магазинах до 23:00. Данная тема стала ключевой в рамках очередного заседания клуба «2030». Дискуссия прошла в рамках общественных обсуждений, инициированных комитетом АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Участниками мероприятия стали депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае, представители политпартий и общественных объединений, ученые, врачи и студенты. Отметим, что к единому мнению участники дискуссии так и не пришли.
Нужно ли продлевать время продажи алкоголя в Алтайском крае?
Аргументы «за»:
Продление времени торговли на два часа создаст предпосылки для уменьшения количества псевдобаров, отметил гендиректор «Барнаульского пивоваренного завода» Алексей Рыбников. Он считает, что это приведёт к сокращению доли продаж нелегального алкоголя и росту объёма налогов, поступающих в бюджет Алтайского края.
«Потребитель пойдёт в официальную розницу. Объём продаж магазинчиков вырастет. У меня есть цифры: с 21-го часа до 23-х часов выручка составляет 30-50% от дневной выручки торговой точки. Говорю из практики - на многих предприятиях сменный режим работы, в основном до 20.00. До дома нужно ехать на общественном транспорте. А это уже 21 час и более. У человека нет возможности приобрести эту продукцию в магазине, и поэтому он идёт в псевдобар. Хотим мы того или не хотим, но потребность у людей есть», - приводит аргументы Рыбников.
С его мнением согласился заместитель председателя комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС Юрий Астанчик. Он выразил уверенность, что инициативу стоит поддержать из-за жителей сельской местности.
«Люди работают в поле. Уставшие. Если заведено это на Руси, то почему не выпить кружечку пива, винца? Поднять тонус. Нет такой возможности. Куда они идут? Мы их заведомо посылаем к тёте Тане, к бабе Даше. А те сегодня умеют считать деньги. Им дешевле купить некачественный спирт в городе, привезти в деревню, выгнать немного самогонки и забелить спирт. Не самогонку — спиртом, а спирт забелить самогонкой! Выгоднее, понимаете?», — убеждён Астанчик.
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Аргументы «против»:
С доводами своих оппонентов категорически не согласна председатель комитета по социальной политике БГД Марина Понкрашёва. Она сравнивает обсуждаемый вопрос с весами, на одной чаше которых находятся дополнительные доходы бюджета, а на другой - здоровье нации и спокойствие жителей.
«Вы говорите такие вещи, от которых кровь в жилах стынет. Нельзя рассуждать, что это у нас в традициях. Это ведь не так. Что значит “хочется выпить?” Почему мы это клеймо вешаем на русского человека? Посмотрите статистику - в той же Англии количество пьющих людей с алкогольной зависимостью в процентах ничуть не меньше, чем в России», - эмоционально высказалась Понкрашёва.
В России есть тенденция к снижению объёма употребляемого алкоголя, при этом ситуация остаётся неблагополучной в большинстве субъектов Российской Федерации, в том числе и в Алтайском крае, сообщил главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов.
«На учёте с диагнозом хронический алкоголизм в нашем регионе стоит около 30 тысяч человек. Примерно столько же правоохранительные органы доставляют в год для наркологического освидетельствования. Ежегодно 800 жизней спасают барнаульские врачи-токсикологи. 6 тысяч алкоголиков мы пролечиваем на наркологических койках, из них каждый шестой - с психозами. И это только видимая часть айсберга. С моей точки зрения, время нужно оставить как есть, до 21-го часа. А вот меры, направленные на борьбу с контрафактом, необходимо усилить», - сделал вывод Иванов.
По результатам дебатов была подготовлена краткая подборка основных тезисов, высказанных участниками мероприятия. Документ направили в комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС.
Данная инициатива направлена на борьбу с псевдобарами