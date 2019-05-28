21 vs 23. Нужно ли продлевать время продажи алкоголя в Алтайском крае?

Новости 29.05.2019 17:50 176

В Алтайском крае остро стоит вопрос о том, нужно ли продлевать время продажи алкоголя в магазинах до 23:00. Данная тема стала ключевой в рамках очередного заседания клуба «2030». Дискуссия прошла в рамках общественных обсуждений, инициированных комитетом АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Участниками мероприятия стали депутаты АКЗС и Барнаульской гордумы, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае, представители политпартий и общественных объединений, ученые, врачи и студенты. Отметим, что к единому мнению участники дискуссии так и не пришли.

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Аргументы «за»:

Сократится потребительский спрос на алкоголь в местах продажи контрафактной алкогольной продукции, а также уменьшиться количество так называемых «псевдо-кафе» и «псевдо-баров». В промежуток с 21 до 23 часов потребитель предпочтет купить качественную и легальную продукцию в проверенном магазине, где движение спиртного полностью отслеживается через систему ЕГАИС.

У магазинов увеличится выручка, так как для торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, вечернее время является наиболее прибыльным. Это может положительно сказаться на розничной торговле, особенно на «самочувствии» небольших несетевых магазинов.

Увеличится объём налоговых поступлений в бюджет (за счёт увеличение объемов продажи легальной алкогольной продукции и, следственно, уплаты акцизов в бюджет).

Расширение времени продажи алкоголя будет удобно также потребителям. Среднестатистическому потребителю гораздо проще купить алкоголь в магазине шаговой доступности, не осуществляя поиск полулегальных торговых точек в районе.

Продление времени торговли на два часа создаст предпосылки для уменьшения количества псевдобаров, отметил гендиректор «Барнаульского пивоваренного завода» Алексей Рыбников. Он считает, что это приведёт к сокращению доли продаж нелегального алкоголя и росту объёма налогов, поступающих в бюджет Алтайского края.

«Потребитель пойдёт в официальную розницу. Объём продаж магазинчиков вырастет. У меня есть цифры: с 21-го часа до 23-х часов выручка составляет 30-50% от дневной выручки торговой точки. Говорю из практики - на многих предприятиях сменный режим работы, в основном до 20.00. До дома нужно ехать на общественном транспорте. А это уже 21 час и более. У человека нет возможности приобрести эту продукцию в магазине, и поэтому он идёт в псевдобар. Хотим мы того или не хотим, но потребность у людей есть», - приводит аргументы Рыбников.

С его мнением согласился заместитель председателя комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС Юрий Астанчик. Он выразил уверенность, что инициативу стоит поддержать из-за жителей сельской местности.

«Люди работают в поле. Уставшие. Если заведено это на Руси, то почему не выпить кружечку пива, винца? Поднять тонус. Нет такой возможности. Куда они идут? Мы их заведомо посылаем к тёте Тане, к бабе Даше. А те сегодня умеют считать деньги. Им дешевле купить некачественный спирт в городе, привезти в деревню, выгнать немного самогонки и забелить спирт. Не самогонку — спиртом, а спирт забелить самогонкой! Выгоднее, понимаете?», — убеждён Астанчик.

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Аргументы «против»:

Принятие законопроекта напрямую не сможет повлиять на количество мест продажи нелегальной контрафактной продукции.

В структуре потребления спиртных напитков в первую очередь увеличится доля слабого алкоголя, в том числе пива. В перспективе ближайших 10-15 лет это может привести к серьезным демографическим проблемам.

Планомерная государственная политика на ужесточение правил реализации алкогольной продукции помогла сформировать определенную культуру у потребителей. Все жители региона уже привыкли к ограничению продажи с 21.00 до 09.00.

Негативный политический резонанс. В последние годы государственная политика в России приводит к планомерному снижению потребления алкоголя. В этой связи увеличение времени продажи алкоголя до 23.00 может негативно отразиться на образе Алтайского края.

С доводами своих оппонентов категорически не согласна председатель комитета по социальной политике БГД Марина Понкрашёва. Она сравнивает обсуждаемый вопрос с весами, на одной чаше которых находятся дополнительные доходы бюджета, а на другой - здоровье нации и спокойствие жителей.

«Вы говорите такие вещи, от которых кровь в жилах стынет. Нельзя рассуждать, что это у нас в традициях. Это ведь не так. Что значит “хочется выпить?” Почему мы это клеймо вешаем на русского человека? Посмотрите статистику - в той же Англии количество пьющих людей с алкогольной зависимостью в процентах ничуть не меньше, чем в России», - эмоционально высказалась Понкрашёва.

В России есть тенденция к снижению объёма употребляемого алкоголя, при этом ситуация остаётся неблагополучной в большинстве субъектов Российской Федерации, в том числе и в Алтайском крае, сообщил главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов.

«На учёте с диагнозом хронический алкоголизм в нашем регионе стоит около 30 тысяч человек. Примерно столько же правоохранительные органы доставляют в год для наркологического освидетельствования. Ежегодно 800 жизней спасают барнаульские врачи-токсикологи. 6 тысяч алкоголиков мы пролечиваем на наркологических койках, из них каждый шестой - с психозами. И это только видимая часть айсберга. С моей точки зрения, время нужно оставить как есть, до 21-го часа. А вот меры, направленные на борьбу с контрафактом, необходимо усилить», - сделал вывод Иванов.

По результатам дебатов была подготовлена краткая подборка основных тезисов, высказанных участниками мероприятия. Документ направили в комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС.