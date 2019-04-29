Барнаульский полигон ТБО будет поэтапно рекультивирован

Новости 29.05.2019 16:25 112

В краевой столице 28 мая прошли общественные слушания по проекту рекультивации Барнаульского полигона ТБО в рамках федерального проекта «Чистая страна». В обсуждении приняли участие представители администрации города, общественности и экологи, всего 120 человек.

Как сообщается на сайте Минстроя, проект предусматривает выделение полигону средств на решение проблемы «накопленного вреда окружающей среде». Весь процесс поделен на три этапа - подготовительный, технический и биологический.

Предполагается, что в первую очередь будут проведены работы по установке защитного экрана поверхности, создание искусственного рельефа, обработка территории гербицидами, восстановление растительного покрова земель.

Барнаульцы на общественных слушаниях решат вопрос с рекультивацией полигона ТБО Новости 29.04.2019 8:40 Объект находится по адресу: проспект Космонавтов, 74 711

Известно, на получение средств из федерального бюджета будет претендовать компания «ЭКО-Комплекс».

Генеральный директор компании «ЭКО-Комплекс» Виктор Карл подчеркнул, что рекультивация полигона – трудоемкий и очень затратный процесс, без средств федерального бюджета собственникам полигонов эту работу не осилить.

«Одним из этапов подготовки проекта является оценка воздействия на окружающую среду деятельности по рекультивации полигона путем проведения общественных слушаний. По подсчетам, в недрах верхней карты полигона ТБО захоронено более 1,5 млн кубических метров отходов», - прокомментировал специалист.

Участники общественных слушаний поддержали инициативу «Эко-Комплекса». Дальнейшая работа будет продолжена при поддержке администрации Барнаула и Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.