Застройщик приостановил работы на «Моховой поляне» в Барнауле

Новости 29.05.2019 15:00 304

В Барнауле с трудом идет строительство жилого комплекса в микрорайоне «Моховая поляна», расположенном рядом со спортивной базой «СтройГАЗ». Как сообщалось ранее, в общей сложности здесь должны были построить 11 высоток по 16-17 этажей.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», накануне Фонд имущества Алтайского края объявил очередной аукцион по продаже земельных участков на данной территории. Не секрет, что территорию на ул. 6-я Нагорная 15г/10 и 15г/6 арендовало ООО СЗ «Домстрой». Сумма сделки составила более девяти и пяти миллионов рублей соответственно. Еще один участок площадью 0,46 га на ул. 6-я Нагорная, 15г/2 достался АО СЗ «Барнаулкапстрой» за 4,6 млн рублей.

Кварталы в центре Барнаула предлагают застраивать по советским «лекалам» Новости 21.05.2019 7:40 Речь идет о территориях, пригодных для комплексной застройки 1166

Стоит отметить, что в микрорайоне «Моховая поляна» ранее уже начиналось строительство первого 16-этажного дома, однако было приостановлено. Компания обанкротилась. В прошлом году «Домстрой» взялся за дома на ул. 6-я Нагорная, 15г/8 и 15г/9. Причем с привлечением долевых средств на эскроу-счета в банке по новым правилам.

Выяснилось, что в апреле этого года застройщик подал в Государственную инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края уведомление о приостановке работ на данных объектах. Причину такого решения авторы проекта объяснить не смогли.

«Какие работы они ведут по консервации или строительству объекта, неизвестно. Заявление о приостановке до сих пор не отзывали, хотя в случае возобновления стройки порядок предусматривает повторное обращение от застройщика в Госинспекцию с соответствующим уведомлением», - прокомментировал ситуацию начальник отдела государственного строительного надзора по Барнаулу Иван Жданов.

Представители компании ситуацию не прояснили, подчеркнув, что работы по возведению указанных домов продолжаются. Информация подтверждается благодаря ежемесячным отчетам о динамике строительства на сайте организации, а также по веб-камере, установленной на площадке.