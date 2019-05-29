«Росводоканал Барнаул» отключает должников от воды и канализации

Новости 29.05.2019 14:30 42

Специалисты «Росводоканал Барнаул» провели рейды по частным секторам, выявляя абонентов, имеющих задолженность по оплате водоснабжения и водоотведения. За неуплату часть из них была отключена от услуг предприятия.

Ограничение водоотведения в частном доме было проведено специалистами впервые. Ранее такая мера применялась только к жителям многоквартирных домов и оказалась весьма действенной: в большинстве случаев долги выплачивались в течение 2 дней.

Первое отключение прошло в доме на улице Омской. владелец которого задолжал предприятию почти 7 тысяч рублей. Теперь ему предстоит выплатить не только долг, но и пеню, а также оплатить работу бригады. Только после этого предоставление услуги будет возобновлено. На ул. Короленко пользователю установлена заглушка на выпуск канализации – его долг превысил 60 тыс. рублей, включая неоплаченные услуги водоотведения, а также штраф за самостоятельное подключение к сети.

Прекращена подача воды в частный дом на ул. Оборонной. Задолженность хозяев дома превысила 25 тыс. рублей. Водоканал неоднократно уведомлял их о необходимости оплатить услуги, однако приезд бригады для отключения воды все равно оказался для собственников неожиданностью. Отметим, что зачастую жители пытаются предпринимать шаги по погашению долгов только после начала работ по ограничению подачи услуг.

«Но в этом случае работа все равно выполняется. Поэтому, чтобы не остаться без воды и канализации, мы настойчиво рекомендуем потребителям вовремя оплачивать услуги, а при возникновении долга – сразу же обращаться в водоканал для заключения договора рассрочки», - отметила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

«Росводоканал Барнаул» напоминает, что оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10 числа каждого месяца.