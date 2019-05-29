Названы основные проблемы малого бизнеса в Алтайском крае

Новости 29.05.2019 13:40 47

Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края прошел в Барнауле. Участники обсудили ряд актуальных тем. Среди наиболее острых - почему молодые бизнесмены уезжают из Алтайского края и как улучшить деловой климат в регионе.

Главной темой стала реализация в крае нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. В нашем регионе 79 тысяч субъектов, которые относятся к этой категории. Из них 34 тысячи - юридические лица, 45 тысяч - ИП, передает «МК на Алтае».

Кроме того, специалистов также волновал вопрос о применении 100% кадастровой стоимости земельных участков при их выкупе, соотношение стоимости электрической энергии и доходов населения в Алтайском крае, сокращение внеплановых проверок и исключения дублирования проверок органами контроля и не только.

Эксперты отметили, что высокие тарифы на электрическую энергию для всех групп потребителей являются одним из ключевых сдерживающих факторов для привлечения инвестиций в развитие территории Алтайского края. По мнению экспертов, наш край имеет самый низкий рейтинг доступности тарифов среди других регионов СФО.

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков отметил, что одним из путей решения этой проблемы должно стать развитие и внедрение энергосберегающих технологий на предприятиях, что позволит реально снизить потребление.

Еще одной проблемой является убывающее население региона. Согласно национальному проекту, в 2024 году, в сфере малого и среднего предпринимательства должны трудиться 330 тысяч жителей Алтайского края вместо нынешних 270 тысяч. При этом по некоторым прогнозам к 2035 году в Алтайском крае будет жить всего 1,9 млн человек, а не 2,4 млн, как сейчас.

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко резюмировал, что предпринимательство - это важная составляющая экономики региона. Он подчеркнул, что внимание к малому и среднему бизнесу не должно ограничиваться только проверками и тотальным контролем. Участники форума приняли резолюцию, предложения по улучшению предпринимательской деятельности направят органам власти в качестве рекомендаций.