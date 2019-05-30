Рубцовские работники торговли поучаствовали в мероприятии по профилактике ВИЧ

Новости 29.05.2019 17:25 107

В рубцовском ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» прошло четыре мероприятия по профилактике ВИЧ-инфицирования для сотрудников торговли и сферы обслуживания. Мероприятия проводились 17, 20, 24 и 27 мая специалистами Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД, в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Работникам, занятым в сфере обслуживания, питания, торговле, проходящим санитарный минимум и всем желающим была предоставлена возможность анонимного и бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ. Этой возможностью воспользовались 86 человек, после теста получивших информационные материалы по профилактике ВИЧ, а также рекомендации и консультации специалистов.

Предварительно участников ознакомили с базовой информацией о ВИЧ-инфекции, а также рассказали о рисках инфицирования в различных ситуациях и продемонстрировали разработанные Международной организацией труда тематические просветительские видеоролики.