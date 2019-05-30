Более 27 млрд рублей доверили жители «двух Алтаев» Россельхозбанку

Новости 29.05.2019 16:00 109

По данным на 24 мая 2019 года совокупный объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» вырос на 7,3 % или более чем на 1,8 млрд рублей и превысил 27 млрд рублей.

При этом объем средств на расчетных счетах корпоративных клиентов филиала увеличился с начала года на 45,2%, превысив 2,1 млрд рублей, совокупный портфель привлеченных средств составил 11,6 млрд рублей.

Большую часть привлеченных средств составляют вклады и текущие счета населения - 57 % от общего объема пассивов. Общий портфель привлеченных средств клиентов физических лиц на текущую дату превысил 15,5 млрд рублей. Только с начала 2019 года в филиале открыто порядка 9,6 тысяч депозитов на общую сумму около 5 млрд рублей. На сегодняшний день вкладчиками филиала Россельхозбанка являются свыше 60 тысяч жителей края и Республики Алтай.

«Клиенты ценят надежность и широкий спектр услуг, которые им предлагает Россельхозбанк. Каждый продукт разработан для удобства той или иной категории вкладчиков и к каждому из них у нас индивидуальный подход», - отметил директор Алтайского филиала Банка Владимир Богданов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.