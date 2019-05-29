Алтайский сенатор Сергей Белоусов: «Вопрос по лесу с контроля не снят»

Новости 29.05.2019 12:10 58

Сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в заседании Комитета Совета Федерации, участники обсудили вопросы контроля по обороту древесины.

Как заявил сенатор, в регионах не наблюдается особой активности заинтересованных ведомств по наведению порядка и придания прозрачности процессам, происходящим в отрасли. Белоусов выразил уверенность в том, что никто не должен полагать, что все вопросы по лесу решены.

Приняв к сведению информацию Минприроды, комитет разработал ряд рекомендаций Правительству РФ, они носят не только надзорный характер.

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Например, такие как развитие международного сотрудничества в области контроля за происхождением лесоматериалов и продукции из древесины. Предполагается, что лесными ресурсами будут обеспечены предприятия, работающие в области глубокой переработки древесины.

Кроме того, рекомендовано обеспечить доступ к древесным лесным ресурсам населения, проживающего на депрессивных в экономическом развитии территориях и создание для них рабочих мест в лесном хозяйстве и многое другое.

Время кампанейщины в вопросах наведения порядка, давно прошло, отмечает сенатор. Тот, кто не сможет или не захочет работать в новых, прозрачных и честных условиях, уступит своё место другим, уверен Сергей Белоусов.