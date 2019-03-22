СМИ «закрыли» барнаульскую библиотеку с подачи бывшей сотрудницы

В конце прошлой недели ряд региональных СМИ, ссылаясь на популярный паблик "ВКонтакте", написали о том, что библиотека №11 в Барнауле (находится в районе ВРЗ) может быть закрыта. "Политсиб" выяснил, что данная информация не имеет ничего общего с действительностью.
История началась с того, что местная жительница разместила пост о прекращении деятельности библиотеки в одном из популярных пабликов в Сети. В сообщении говорилось, что государственное учреждение культуры пытались закрыть еще в прошлом году.
Оптимизация в данном случае не предполагает сокращения библиотек или персонала
«Год назад пытались закрыть ее, силами родителей и сотрудников вроде отбились. Так они пошли другим путем: добровольно-принудительно уволили сотрудников, приняли других. Библиотека стала работать как попало. Дело идет к закрытию», - написала горожанка в соцсети.
Чтобы разъяснить ситуацию, редакция «Политсибру» связалась с руководством МБУ «Центральной библиотечной системы Барнаула». Директор МБУ ЦБС Юлия Базуева рассказала, что информация является ложной. По ее мнению, "сенсационная" новость была инициирована бывшей сотрудницей библиотеки №11. На данный момент она ушла на другое место работы.
«По неизвестным причинам бывшая сотрудница госучреждения решила, что ее недооценили в коллективе. Такая информация была размещена накануне праздника Дня библиотек, 27 мая. Вероятно, таким поступком она хотела испортить настроение своим коллегам», - прокомментировала Базуева.
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По ее словам, в прошлом году городские депутаты говорили о закрытии библиотеки №4 на Павловском тракте, в нынешнем году об этом речи уже не идет. То же самое можно сказать и о других учреждениях в краевом центре.
Ранее сообщалось, что барнаульские депутаты намерены провести оптимизацию библиотечной сети в городе. Как пояснила «Политсибру» депутат БГД, председатель комитета по социальной политике Марина Понкрашёва, оптимизация в данном случае не предполагает сокращения библиотек или персонала, это может коснуться только административно-управленческого аппарата.