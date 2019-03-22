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Красная реконкиста: коммунисты в Алтайском Заксобрании выбрали нового руководителя

Новости
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29 мая фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании наконец смогла выбрать нового руководителя вместо сложившего с себя полномочия еще два месяца назад Максима Талдыкина. Все это время его обязанности исполнял заместитель Юрий Астанчик.

В конце апреля коммунисты уже пробовали избрать нового главу депутатского объединения, однако попытка не увенчалась успехом, так как народные избранники оказались не готовы к компромиссу. Напомним, в настоящее время во фракцию КПРФ в Заксобрании входит 8 депутатов. Среди них - Юрий Астанчик, Мария Прусакова, Максим Талдыкин, Олег Кравченко, Вероника Лапина, Владимир Попов, Вячеслав Початов и Андрей Сартаков.

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На этот раз депутатское объединение все же смогло выработать единое решение, которое устроило большинство. Как рассказала «Политсибру» депутат АКЗС Вероника Лапина, в кресло руководителя фракции после годичного отсутствия возвращается Мария Прусакова. За это решение проголосовало пять человек. Она возглавляла фракцию КПРФ в Заксобрании с сентября 2016-го по май 2018 года.

Напомним, в свое время Максим Талдыкин заявил, что главной причиной его ухода стала разобщенность во фракции, которая мешает конструктивной работе. Что характерно, ранее Юрий Астанчик выражал готовность доработать весь созыв в статусе и.о., однако большая часть соратников оказались против такого варианта.

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В итоге Астанчик потерял еще и должность заместителя. Новыми замами руководителя фракции стали Вероника Лапина и Вячеслав Початов.

Автор: Политсиб.ру