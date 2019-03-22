29 мая фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании наконец смогла выбрать нового руководителя вместо сложившего с себя полномочия еще два месяца назад Максима Талдыкина. Все это время его обязанности исполнял заместитель Юрий Астанчик.
В конце апреля коммунисты уже пробовали избрать нового главу депутатского объединения, однако попытка не увенчалась успехом, так как народные избранники оказались не готовы к компромиссу. Напомним, в настоящее время во фракцию КПРФ в Заксобрании входит 8 депутатов. Среди них - Юрий Астанчик, Мария Прусакова, Максим Талдыкин, Олег Кравченко, Вероника Лапина, Владимир Попов, Вячеслав Початов и Андрей Сартаков.
Исполняющим обязанности главы фракции стал депутат Юрий Астанчик
На этот раз депутатское объединение все же смогло выработать единое решение, которое устроило большинство. Как рассказала «Политсибру» депутат АКЗС Вероника Лапина, в кресло руководителя фракции после годичного отсутствия возвращается Мария Прусакова. За это решение проголосовало пять человек. Она возглавляла фракцию КПРФ в Заксобрании с сентября 2016-го по май 2018 года.
Напомним, в свое время Максим Талдыкин заявил, что главной причиной его ухода стала разобщенность во фракции, которая мешает конструктивной работе. Что характерно, ранее Юрий Астанчик выражал готовность доработать весь созыв в статусе и.о., однако большая часть соратников оказались против такого варианта.
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В итоге Астанчик потерял еще и должность заместителя. Новыми замами руководителя фракции стали Вероника Лапина и Вячеслав Початов.