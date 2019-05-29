Совфед одобрил строительство Северного обхода Кемерово

Новости 29.05.2019 10:45 76

Строительство Северного обхода Кемерово, протяженностью 90 км, одобрено сенаторами. Интересно, что стоимость прокладки трассы уже определена (в 65,3 млрд рублей), однако проекта еще не существует, сообщает «Коммерсант».

Объезд планируют построить к 2024 году, финансирование начнется с 2020 года. Новая объездная дорога позволит разгрузить транспортные магистрали города, удалив с них транзитные автомобили, следующие со стороны Новосибирска на восток. Это также повлечет за собой улучшение экологической обстановки в Кемерово, снизив загазованность воздуха. Кроме того, обход выгоден и перевозчикам, поскольку значительно сокращает время в пути и снижает затраты на топливо.

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Примерный маршрут в 2011 году был отмечен на кемеровском генеральном плане. Трасса под названием Р-255 «Сибирь» пойдет через поселок Топки, затем через Верхнетомское и Кедровку, включит в себя мост через Томь, который собираются строить между Кировским районом и Заводским, и в конце выведет к Анжеро-Судженску. Маршрут пока еще уточняется, оценка стоимости проекта в 65,3 млрд – предварительная.

С финансированием тоже пока не все просто. Отсутствие проекта трассы не позволяет предоставить полное обоснование для получения федерального финансирования, поэтому губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попросил Совфед одобрить проект под его личные гарантии.

«Получается замкнутый круг. Дорога федеральная, проект должен делать Минтранс, а не мы. Но с учетом того, что ситуация затягивается, и в связи с грядущим трехсотлетием Кузбасса мы, не дождавшись федеральных денег, за счет собственных средств с 1 января 2019-го приступили к проектированию. Уже пять месяцев этим занимаемся. Прошу под мои гарантии, с учетом того, что проект пройдет главгосэкспертизу максимум в начале следующего года, включить нас в план финансирования на будущий год. Рисков у правительства нет никаких»,— заверил членов комитета Цивилев.

Сенаторы пошли навстречу главе региона и одобрили проект.

Сейчас федеральная трасса Р-255 Новосибирск — Иркутск проходит через Кемерово, ежедневно по его улицам проезжает до 12,5 тыс. транзитных машин. Местные власти обращались в Минтранс РФ с просьбой включить строительство обхода в федеральную целевую программу, однако получили отказ, поскольку в госпрограмме «Развитие транспортной системы» на 2018–2020 годы на это не предусматривалось средств. В 2018 году, премьер-министр Дмитрий Медведев дал профильным ведомствам поручение о разработке проекта Северного обхода Кемерово, но из-за затягивания сроков кузбасские власти, как сказал Сергей Цивилев, начали проектные работы самостоятельно.