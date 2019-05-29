ОНФ призвал власти отремонтировать аварийный мост рядом с детским лагерем в Зудилово

Новости 29.05.2019 10:20 99

Активисты ОНФ в Алтайском крае направили в министерство транспорта региона обращение с просьбой заняться вопросом ремонта аварийного моста через реку Черемшанку в селе Зудилово. Единственная переправа на подъезде к детскому оздоровительному лагерю «Космос» оказалась бесхозной.

"Фронтовики" осмотрели переправу вместе с представителями районных и сельских властей. Выяснилось, что формально объект никому не принадлежит и не признан аварийным. Но поскольку мост находится на территории населенного пункта, полиция в сентябре прошлого года вынесла районным властям представление об устранении нарушений федерального законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

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Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Первомайскому району обследовали подъездные пути к муниципальному оздоровительному лагерю и выявили потерю несущей способности моста в результате разрушения и просадки железобетонных плит, а также отсутствия металлических ограждений.

Улица Заречная, расположенная по соседству с детским лагерем, активно застраивается. По словам представителей местных властей, в коттеджный поселок по единственной переправе ездят грузовые автомобили со строительными материалами, спецтехника, вывозящая бытовые отходы, и снегоуборочная техника зимой.

«Оздоровительный лагерь «Космос» востребован среди жителей Первомайского района, он работает все лето и за один месяц в среднем принимает по 200 детей. Нужно обезопасить подъездные пути к социальному объекту. Нельзя забывать, что по мосту ездят и местные жители. Поэтому мы обратились в министерство транспорта региона с просьбой как можно оперативнее определить организацию, которая отремонтирует аварийный объект и в дальнейшем возьмет его на содержание», – рассказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.