Третьекурсник из АлтГТУ вошел в ТОП-20 лучших студентов по итогам Всероссийской олимпиады

Новости 29.05.2019 11:25 59

Названы лучшие участники X Всероссийской олимпиады по основам технологий приборостроения. Очный этап проходил в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики.

Участниками олимпиады стали 75 студентов из 25 вузов страны. Алтайский государственный технический университет им.И.И. Ползунова на олимпиаде представлял студент третьего курса факультета информационных технологий направления подготовки «Приборостроение» Игорь Сауэр.

Очный тур проходил в два этапа. По условиям первого этапа необходимо было разработать технологический процесс изготовления детали, выполнить чертеж в программе «Компас ЗD», обосновать маршрут изготовления детали, а также оформить маршрутную и операционную карты, карту эскизов в системе автоматизированного проектирования технологических процессов «Вертикаль».

В рамках второго этапа необходимо было решить задачи по программированию станка с ЧПУ согласно заданным параметрам технологического процесса.

На выполнение всех заданий отводилось четыре часа. Игорь успешно реализовал чертеж детали в системе «Компас 3D». Задачи такого типа хорошо исследуются студентами в ходе занятий на базовой кафедре АлтГТУ «Приборостроение», которая находится на АПЗ «Ротор», где студенты знакомятся с CAD-системами, выполняют практические задания. Основную трудность, по словам Игоря, вызвало описание техпроцесса в среде САПР ТП «Вертикаль». Он потратил на выполнение этого задания много времени и, к сожалению, не учел все тонкости описания технологического процесса, так как такие задачи по своей сути ближе к области технологии машиностроения, а не к приборостроению. Студент АлтГТУ вошел в двадцатку лучших студентов, участвующих в олимпиаде.