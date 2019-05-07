В Барнауле задержан создатель криптовалютной пирамиды

Новости 29.05.2019 8:15 118

28 мая сотрудники линейной полиции задержали на перроне барнаульского вокзала подозреваемого в создании финансовой криптовалютной пирамиды гражданина Казахстана, когда он садился в поезд.

«Мужчина подозревается в создании финансовой криптовалютной пирамиды и привлечении крупных инвестиций под обещание сверхвысокой доходности. Так, одна из потерпевших перечислила злоумышленникам почти 13,9 млн тенге (более 2,3 млн рублей по текущему курсу). Выявлено почти триста аналогичных эпизодов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанному, являвшемуся директором коммерческой организации, инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Согласно законодательству Республики Казахстан, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как выяснилось, мужчина, находящийся в международном розыске, незаконно въехал в Россию из Казахстана на лошади и некоторое время скрывался от правосудия в Барнауле, затем попросил знакомого купить ему билет на поезд и попытался уехать в Москву. В данный момент задержанный находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции.