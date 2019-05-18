Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев в ходе пресс-конференции рассказал, что более 70% населения региона охвачены работой с твердыми коммунальными отходами в новом формате - после начала проведения «мусорной реформы».
Речь идет о населении в 1 млн 775 тыс. человек, это более 70% всего населения края. (...) В процессе реформирования мы сталкиваемся с переделом бизнеса, бизнеса во многом ранее работавшего в «серой» зоне и, соответственно, это не может не вызывать противодействия. Особенно там, где это было связано с органами местного самоуправления. К сожалению, такие факты есть, - передает «Интерфакс-Сибирь» слова Гилева.
Кроме того, в числе других проблем реформирования системы обращения с ТКО министр назвал изменения правил для органов местного самоуправления. Например, теперь вместо операторов местные власти должны организовывать контейнерные площадки.
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Гилев обратил внимание на то, что также не везде есть схемы с количеством проживающих, в связи с чем регоператоры пытаются самостоятельно решить вопросы «абстрактным выставлением цифры» при формировании тарифа и начислениях платы.
По его мнению, с начала реформы, мусора в регионе стало больше. Это говорит о том, что жители стали больше участвовать в системе цивилизованного обращения с отходами, а не выбрасывать мусор в лесополосах.
Министр назвал Бийск и Заринск самыми проблемными зонами при реформировании системы обращения с ТКО. Он добавил, что власти делают упор на качество работы, а не ставят целью охватить новым порядком работы все население региона.
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