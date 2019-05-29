Алтай-Кокс устраивает отдых детям

Новости 28.05.2019 18:55 126

Почти пятьсот детей сотрудников Алтай-Кокса получат от предприятия путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории. В лагерь им. Гагарина под Барнаулом отправится около 200 детей. В лагере будет две смены по три недели, первая стартует 15 июня. Здесь имеется хорошая инфраструктура, новые благоустроенные корпуса, лагерь расположен в сосновом бору, регулярно проводятся спортивные и развивающие мероприятия.

Еще 250 детей отправится в санаторий-профилакторий «Бодрость», где культурно-развлекательные мероприятия дополнятся индивидуальными оздоровительными программами.

Наконец, дети отличившихся сотрудников, участвовавших в общественной жизни предприятия и программах повышения эффективности производства, а также не имеющих дисциплинарных взысканий, отправятся в Анапу – в санаторий «Вита». Алтай-Кокс полностью оплатит расходы на проезд и путевки.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.