В Бийском районе продали баню с гранатами и взрывчаткой

Новости 28.05.2019 17:40 135

В отдел полиции по Бийскому району поступило сообщение о найденных на даче взрывных устройствах. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Супружеская чета, приобретшая недавно часть садового участка, прибиралась в расположенной на участке бане и обнаружила там гранаты, завернутые в пакет. О находке супруги незамедлительно сообщили в полицию. Оперативно-следственная группа, включающая кинолога и взрывотехника ОМОН, прибывшая на место происшествия, изъяла найденные гранаты для проведения экспертизы.

Полиция доводит до сведения граждан, что добровольная сдача оружия и боеприпасов не влечет уголовной ответственности. Более того, за это можно даже получить денежное вознаграждение.