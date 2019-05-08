О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В Бийском районе продали баню с гранатами и взрывчаткой

Новости
135
0

В отдел полиции по Бийскому району поступило сообщение о найденных на даче взрывных устройствах. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Супружеская чета, приобретшая недавно часть садового участка, прибиралась в расположенной на участке бане и обнаружила там гранаты, завернутые в пакет. О находке супруги незамедлительно сообщили в полицию. Оперативно-следственная группа, включающая кинолога и взрывотехника ОМОН, прибывшая на место происшествия, изъяла найденные гранаты для проведения экспертизы.

Полиция доводит до сведения граждан, что добровольная сдача оружия и боеприпасов не влечет уголовной ответственности. Более того, за это можно даже получить денежное вознаграждение.

Жители Алтайского края могут получить за сдачу незаконного оружия до 6,5 тысяч рублей

Жители Алтайского края могут получить за сдачу незаконного оружия до 6,5 тысяч рублей

Новости

Постановление Администрации Алтайского края за 2012 год признано утратившим силу

421

Автор: Политсиб.ру